В Молдове задержали членов ОПГ, занимавшейся незаконной миграцией иностранцев

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Правоохранители поймали двух мужчин, которые занимались незаконной организацией миграции четырёх граждан Турции. Иностранцы направлялись в Польшу через Украину по поддельным молдавским паспортам.

Стоит отметить, что граждане Турции не могут въезжать в ЕС без виз. Чтобы попасть в Польшу, мужчины прибыли в Молдову из Турции ещё в январе в качестве туристов и поселились в отеле. Затем члены ОПГ занялись подготовкой к незаконной миграции, в том числе предоставили иностранцам поддельные молдавские паспорта. За свои “услуги” они получили по 4000-6000 евро от каждого “заказчика”.

Однако граждан Турции разоблачили при пересечении границы на КПП “Чадыр-Лунга”. Иностранцы не отказались сотрудничать со следствием. Правоохранителями было проведено 6 обысков в Комрате, Вулканештах и Кантемире, в результате которых были задержаны двое членов ОПГ.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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