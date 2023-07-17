В Молдове за сутки произошло более 30 возгораний: уничтожены десятки гектаров растительности

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Десятки гектаров сельскохозяйственных культур и сухой растительности были уничтожены в результате пожаров за последние сутки. По данным ГИЧС, всего 16 июля на территории страны было зарегистрировано 36 возгораний.

Так, один из пожаров вспыхнул в селе Чернолеука Дондюшанского района. На место прибыли 6 пожарных расчётов. Огонь уничтожил 7 га пшеницы на площади 38 га.

А в селе Буцень Хынчештского района пожар вспыхнул во время сельскохозяйственных работ на поле площадью 50 га. На место прибыли три расчёта. Огонь полностью уничтожил комбайн KLA, а также 5 га сухой стерни. В селе Дезгинжа Комратского района пожарные потушили 35 гектаров сухой растительности.

ГИЧС призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркое время года и в условиях пониженной влажности.

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