В Молдове за сутки от коронавируса вакцинировали рекордное число граждан

За последние сутки вакцину в нашей стране получили 3277 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
Всего от коронавируса привиты 30722 человека. Вакцинация от коронавируса в Молдове началась 2 марта.
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