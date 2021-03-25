В Молдове за сутки от коронавируса вакцинировали рекордное число граждан

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За последние сутки вакцину в нашей стране получили 3277 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего от коронавируса привиты 30722 человека. Вакцинация от коронавируса в Молдове началась 2 марта.

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