В Молдове за сутки от коронавируса вакцинировали рекордное число граждан

В Молдове за сутки от коронавируса вакцинировали рекордное число граждан

За последние сутки вакцину в нашей стране получили 3277 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.  

Всего от коронавируса привиты 30722 человека. Вакцинация от коронавируса в Молдове началась 2 марта.

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Комментарии (1)

  1. Почему у нас не доступны и другие типы вакцин с эфективностью за 90% а подвергаете опасности с вакцинами в 62 %-? Это вопрос к высшему руководству страны

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