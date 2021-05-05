В Молдове за сутки от коронавируса привили рекордное число граждан

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10092 человека были привиты сегодня от коронавируса. 8109 получили первую дозу препаратов, а 1983 – вторую. Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Это почти в 5 раз больше, чем в пятницу, 30 апреля или вчера, 4 мая, когда вакцины получили около 2 тысяч человек.

До настоящего времени в Молдове были привиты 160476 человек. 140174 получили первую дозу вакцины, а 20302 – обе.

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