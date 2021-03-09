В Молдове за сутки ликвидировали 20 очагов возгораний

В Молдове за сутки ликвидировали 20 очагов возгораний

Огонь уничтожил растительность в районах Новые Анены, Страшены, Калараш, Кагул, Оргеев, Тараклия, Криуляны, Яловены, Каушаны, Шолданешты, Унгены, а также в Кишинёве.

Так, в селе Зэзулений Ной сгорело 15 га сухого тростника, а в селе Бахмут – 6 га сухой травы. Ещё 2 га растительности потушили в Новых Аненах. Столько же – у Данченского водохранилища в Яловенском районе.

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций призывает население строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возгораний следует незамедлительно обращаться в службу 112.

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