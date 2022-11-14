В Молдове за последние десять лет удвоилось число больных сахарным диабетом

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Информацию обнародовало Национальное агентство общественного здоровья в связи со Всемирным днём ​​борьбы с диабетом.

Как уточнили в НАОЗ, в этом году Всемирный день борьбы с диабетом пройдёт под девизом «Обучать сегодня, чтобы защитить завтра». Мероприятие направлено ​​на обеспечение доступа к качественному обучению в области управления диабетом. Специалисты территориальных подразделений ведомства совместно с местными медицинскими учреждениями проведут скрининговые мероприятия (экспресс-тестирование уровня сахара в крови), информационные мероприятия в коллективах (школы, рабочие места), акции по продвижению здорового образа жизни.

Данные показывают, что в нашей стране доля диабета среди всех эндокринных, алиментарных и метаболических заболеваний составляет около 47%. В последние годы, по сравнению с другими европейскими странами, в Молдове значительно увеличились показатели заболеваемости диабетом и смертности по этой причине, пишет moldpres.md.

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