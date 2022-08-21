В Молдове за полгода выявили почти 300 побочных реакций на вакцинацию и лекарства

В Молдове за полгода выявили почти 300 побочных реакций на вакцинацию и лекарства

За первую половину года в стране зарегистрирован 271 случай побочных реакций на вакцины или лекарственные препараты. Такие данные содержатся в отчёте Агентства лекарственных средств и медицинских изделий.

Согласно официальной статистике, в общее число зарегистрированных случаев входят 60 реакций на вакцины и 211 – на лекарства, пишет gagauzinfo.md.

В отчёте ведомства также указано, что за шесть месяцев 2022 года в РМ было разрешено 506 новых лекарственных средств.

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