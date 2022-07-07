В Молдове за полгода произошло 16 ДТП с участием электросамокатов

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Электросамокаты являются практичным и распространенным транспортным средством, используемым участниками дорожного движения, но, с другой стороны, представляют реальную угрозу безопасности дорожного движения. Об этом предупреждает столичная полиция.

Так, по данным ведомства, в первом полугодии на территории страны произошло 16 ДТП с участием электросамокатов, в которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, за указанный период в результате 22 происшествий с участием электросамокатов 21 человек получил травмы, а один – погиб.

В связи с этим полиция рекомендует владельцам электросамокатов соблюдать следующие правила:

носить защитную экипировку и жилет со светоотражающими элементами;

ездить на низкой скорости;

не вилять между автомобилями;

не ездить вдвоём на одном электросамокате;

слезать с электросамоката перед тем, как переходить дорогу;

переходить дорогу только по “зебре”;

проявлять бдительность в пробках на дорогах.

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