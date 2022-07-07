В Молдове за полгода произошло 16 ДТП с участием электросамокатов

В Молдове за полгода произошло 16 ДТП с участием электросамокатов

Электросамокаты являются практичным и распространенным транспортным средством, используемым участниками дорожного движения, но, с другой стороны, представляют реальную угрозу безопасности дорожного движения. Об этом предупреждает столичная полиция. 

Так, по данным ведомства, в первом полугодии на территории страны произошло 16 ДТП с участием электросамокатов, в которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, за указанный период в результате 22 происшествий с участием электросамокатов 21 человек получил травмы, а один – погиб.

В связи с этим полиция рекомендует владельцам электросамокатов соблюдать следующие правила:

  • носить защитную экипировку и жилет со светоотражающими элементами;
  • ездить на низкой скорости;
  • не вилять между автомобилями;
  • не ездить вдвоём на одном электросамокате;
  • слезать с электросамоката перед тем, как переходить дорогу;
  • переходить дорогу только по “зебре”;
  • проявлять бдительность в пробках на дорогах. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md