В Молдове за неделю клубника подешевела на 30-40%

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Если в конце прошлой недели на молдавском рынке цены на клубнику оптом составляли около 60-65 леев/кг, в розницу – 70-90 леев/кг, то к середине текущей недели цены снизили, соответственно, до 40-50 леев/кг и 45-65 леев/кг.

Рыночные торговцы утверждают, что уровень цен подсел под давлением растущего предложения – как из более-менее крупных тепличных предприятий, так и из домохозяйств и малых фермерских хозяйств. В продаже уже есть ягода как выращенная в теплицах разного уровня технологичности, а также на укрытых полях, так и земляника открытого грунта.

Её пока немного, она поступает только из одного-двух районов центральной и южной зон страны. Качество продукции очень неоднородное, соответственно диапазон цен расширяется, сообщает EastFruit. Крупная отсортированная земляника, предлагаемая в соцсетях «микроскопическим оптом» (4-5 кг минимальный лот) с адресной доставкой, пока не опустилась ниже уровня 85-90 леев/кг.

Вместе с тем, в сетевом ритейле широко представлена импортная (греческая и турецкая) клубника качества среднего и ниже, но по относительно стабильным ценам, которые, как правило, ниже цен лоточно-бутиковой и базарной розницы на 10-15%. Видимо, это обстоятельство давит и на уровень цен на местную ягоду.

Кроме того, в Молдове установилась почти летняя погода, по крайней мере, в светлое время суток. При этом периодически идут слабые дожди, которые пока препятствуют атмосферной засухе. То есть, погода в целом пока очень благоприятна для ягодных плантаций. Судя по всему, в ближайшие дни начнет шириться предложение грунтовой земляники, из-за чего процесс снижения цен ускорится.

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