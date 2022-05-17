В Молдове за неделю было зарегистрировано 49 случаев отравлений

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С 9 по 15 мая в Службу догоспитальной скорой помощи поступило 14 970 вызовов. 6086 пациентов, включая 1413 детей, были госпитализированы.

Чаще всего обращения касались сердечно-сосудистых заболеваний – 3297. 58 пациентов поступили с острым коронарным синдромом. На неврологические проблемы пришлось 2155 вызовов, в том числе 257 инсультов. С респираторными заболеваниями в “скорую” обратились 1953 человека.

За указанный период травмы получили 1495 человек, в том числе 424 ребенка. Врачи “скорой” оказали помощь 55 пациентам, в том числе 13 несовершеннолетним, пострадавшим в результате ДТП.

Также было зарегистрировано 49 пациентов с отравлениями, включая 19 – лекарствами и 14 – алкоголем. Кроме того, на прошлой неделе 29 человек, в том числе 13 детей, получили ожоги.

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