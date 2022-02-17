В Молдове выявили 23 новых случая сезонного гриппа

В Молдове выявили 23 новых случая сезонного гриппа

Такие данные представило Национальное агентство общественного здоровья. 

По 5 случаев сезонного гриппа было выявлено в Кишинёве и Фалештах, 4 – в Сынжерей, по 2 – в Бельцах, Глодянах и Рышканах, по одному – в Сороках, Резине и Дрокии. 13 человек были госпитализированы. Большинству заболевших от 30 до 64 лет.

При первых симптомах гриппа гражданам рекомендуют обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

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