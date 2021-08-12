В Молдове за людьми, находящимися на карантине, будут следить через мобильное приложение

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Методы мониторинга за людьми, находящимися на карантине, будут пересмотрены. В связи с этим рассматривается внедрение специального мобильного приложения. Эти вопросы обсуждались накануне на заседании межотраслевой группы по борьбе с пандемией COVID-19.

Стоит отметить, что число новых случаев коронавируса за последнюю неделю увеличилось на 16,9%, а количество смертей за тот же период увеличилось на 145,5%. С начала пандемии в Молдове зарегистрировано 261 256 случаев COVID-19. 6 295 человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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