В Молдове за год продукты питания подорожали в среднем на 10%

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По информации Национального бюро статистики, в первой половине года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, значительно подорожали овощи, некоторые фрукты и мясо.

По оценкам бюро, цены на картофель за год выросли на 38%, на овощи — на 38,7%, на ягоды — на 41,5%. Подсолнечник подорожал на 19,6%, ячмень — на 14,5%, пшеница — на 13,3%, соя — на 12,9%, косточковые фрукты — на 10,8%, столовый виноград — на 10,2%. В то же время цены производителей на семечковые фрукты снизились на 30,9%, на зерновую кукурузу — на 5,9%, пишет gagauzinfo.md.

При этом мясо и мясные продукты за год подорожали в среднем на 16,7%. Стоимость яиц выросла на 26%, на говядину и курицу — на 15,8%, а на свинину — на 24,2%. Молоко подорожало на 14,4%.

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