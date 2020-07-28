В Молдове за четыре года более 15 тысяч человек полностью излечились от гепатита B, C и D

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15 637 человек полностью излечились от гепатита B, C и D с 2016-го по 2019-й годы. Ещё 2 128 пациентов продолжают лечение.

Результаты обусловлены новой схемой лечения пациентов с хроническим гепатитом и вирусным циррозом печени B, C и D, запущенной в 2016 году. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, нововведение значительно снизило стоимость используемых противовирусных препаратов и существенно повысило результаты лечения. Лечение доступно пациентам из всех районов и муниципиев республики.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты настоятельно призывает всех пациентов с вирусным гепатитом или носителей вируса, независимо от того, находятся ли они в списке ожидания для получения лечения, обратиться к врачу-инфекционисту в соответствии с их местом жительства для пересмотра состояния здоровья. Специализированная комиссия министерства сообщит пациенту решение относительно даты начала лечения, которое государство предоставляет бесплатно, и пояснит схему.

Кроме того, начиная с августа, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты начнет проводить скрининг на выявление вирусного гепатита для людей из групп риска, что осуществить провести раннюю диагностику и незамедлительно выписать лечение.

Стоит отметить, что в 2019 году в Республике Молдова было зарегистрировано в общей сложности 2 957 новых случаев вирусного гепатита, из которых 1 937 (65,5%) случаев представляют собой вирусные гепатиты B, C и D. В первой половине 2020 года были зарегистрированы 3 случая острого вирусного гепатита B, 18 случаев острого вирусного гепатита C и 214 случаев хронического вирусного гепатита B.

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