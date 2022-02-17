Число браков в Молдове за последние 6 лет снизилось на 60%

Число браков в Молдове за последние 6 лет снизилось на 60%

Национальное бюро статистики представило данные о количестве бракосочетаний, зарегистрированных в республике в период с 2014 по 2020 годы.

Снижение составило 60 процентов. Если в 2014 году было заключено 25,6 тысяч браков, то в 2020-м было зарегистрировано только 15,5 тысяч бракосочетаний, пишет gagauzinfo.md.

Также увеличился средний возраст лиц, впервые связавших себя семейными узами. У мужчин он составил 27 лет, у женщин – 24 года.

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