В Молдове “взлетели” цены на подсолнечное масло

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После многократного подорожания топлива и новости о том, что вскоре на четверть может повыситься стоимость электроэнергии, пришла очередь и продуктов питания. Так, цена подсолнечного масла выросла почти на 30%. Если в декабре литр стоил около 30 леев, то сейчас – почти 40.

Представители компании-производителя рассказали evenimentul.md, что стоимость масла увеличивалась постепенно, так как семена подсолнечника сильно подорожали из-за прошлогодней засухи. Так, если в 2020 году тонна семян стоила до 6 тысяч леев, сейчас – почти в два раза больше.

По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, в прошлом году подсолнечником было засеяно 383 тысячи га. Урожай, однако, был вдвое меньше, чем годом ранее.

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