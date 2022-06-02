В Молдове выросло число миллионеров

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По данным Государственной налоговой службы, в 2021 году 4 007 молдаван зарегистрировали доходы в размере более одного миллиона леев. Для сравнения, годом ранее их насчитывалось 2 962.

Самому молодому миллионеру в Молдове всего 18 лет, а самому старшему – 88. Общий доход официально зарегистрированных миллионеров достигает 12 825,7 млн леев. Максимальный доход, полученный физическим лицом в 2021 году, составляет более 153 млн леев.

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