В Молдове выросли цены на дрова

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Средняя цена в этом году поднялась на 3-5% и составила 730,5 леев/м3 для твёрдых пород и 416,79 леев/м3 для мягких.

Главный инженер лесного хозяйства “Moldsilva” Николае Кожокару уточнил, что в окончательную цену включены все выполненные работы. Если древесина транспортируется на склады, стоимость древесной массы повышается, передаёт ipn.md.

В этом году запланировано заготовить 541,8 тыс. кубометров древесины, в том числе более 430 тыс. кубометров дров. Процесс заготовки продлится ещё, по крайней мере, две недели, уточнил Кожокару.

По его словам, объём древесины, который планируется заготовить в этом году, меньше, так как остались запасы с прошлого года. Спрос снизился, в том числе из-за пандемии, а также климатических условий.

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