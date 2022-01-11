В Молдове вырастут цены на почтовые услуги

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Нацагентство по регулированию в сфере электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) объявило о начале консультаций по поводу цен на услуги «Почты Молдовы». В ведомстве отметили, что новые тарифы могут вступить в силу с 1 апреля 2022 года.

Как сообщили в агентстве, консультации продлятся до 31 января. Новые цены уже согласовали с Агентством госуслуг. Кроме того, как подчеркнули в агентстве, они соответствуют требованиям закона и предложениям Счетной палаты, которая в 2021 году провела аудит Почты Молдовы, передаёт gagauzinfo.md.

– Чтобы обеспечить жизнеспособность почтовой сети, привести ее услуги в соответствие со стандартами качества, «Почта Молдовы» представила на рассмотрение и утверждение НАРЭКИТ проект тарифов для граждан и других поставщиков почтовых услуг, которые пользуются услугами «Почты Молдовы».

Согласно проекту тарифов, стоимость отправки письма может вырасти в среднем на 1-2 лея, в зависимости от его веса. Стоимость отправки простого пакета весом до 2 кг обойдется в 10-20 леев. Фиксированный тариф на отправку посылки вырастет до 21 лея. Кроме того, за каждый килограмм посылки нужно будет доплатить 2,5 леев.

Кроме того, в проекте «Почта Молдовы» предлагает ввести новый фиксированный тариф на отправку писем, открыток и пакетов — 5,35 леев.

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