В Молдове выявлен первый случай гриппа

В Молдове выявлен первый случай гриппа

На прошлой неделе в стране был зарегистрирован первый случай гриппа за последние два года. Речь идёт о 18-летнем жителе Сорок.

Случай местный, о нём сообщил начальник Отдела эпидемиологического надзора за гриппом и респираторными инфекциями Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ.

Специалист добавил, что на следующей неделе в Республику Молдова прибудет первая партия вакцины от гриппа в количестве 50 тысяч доз. Всего на холодный сезон 2021-2022 гг. закуплено 129 тысяч доз вакцины от гриппа, пишет tvrmoldova.md.

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