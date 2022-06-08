В ходе операции «Мотоциклист» выявлены тысячи нарушений ПДД (ФОТО)

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В ходе профилактической операции «Мотоциклист», проходившей с 1 апреля по 31 мая, автоинспекторы выявили 4 034 нарушения ПДД.

По информации полиции, в состоянии алкогольного опьянения находились 270 водителей. 587 мотоциклов были эвакуированы на спецстоянку из-за отсутствия у их владельцев документов.

Другие нарушения касаются несоблюдения указаний дорожных знаков, нарушения правил эксплуатации и регистрации транспортных средств, отсутствия техосмотра, превышения скоростного режима и т.д.

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