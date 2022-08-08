В Молдове выявили случай птичьего гриппа и один случай АЧС

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В период с 30 июля по 5 августа на территории республики были зарегистрированы случай африканской чумы свиней и один случай птичьего гриппа.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, АЧС выявили у домашних свиней в селе Кишкарены Сынжерейского района. Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в селе Старый Албинец Фалештского района.

Территориальные подразделения НАБПП инициировали меры по борьбе и ликвидации вспышек.

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