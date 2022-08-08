В Молдове выявили первый случай обезьяньей оспы

Заболевание обнаружили у иностранца, который прибыл в Молдову из США в рабочих целях.

Сегодня мужчина обратился в инфекционную больницу “Тома Чорбэ” со слабостью, температурой и высыпаниями. Анализы подтвердили у него наличие оспы обезьян.

Как сообщили в Минздраве, в США мужчина был в контакте с человеком, у которого обнаружили это заболевание. Эпидемиологическая анкета продолжается.

Во избежание заражения оспой обезьян граждан призывают мыть руки с водой и мылом, избегать близкого контакта с людьми/животными с подозрением или подтверждённым заболеванием. При обнаружении характерных симптомов (высокая температура, головная и мышечные боли, воспалённые лимфоузлы, свойственная сыпь) следует обращаться к врачу.