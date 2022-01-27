В Молдове выявили первый случай “флуроны”: заболел 5-летний ребёнок

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Первый случай “флуроны” в Молдове был выявлен у 5-летнего мальчика. Об этом сообщил директор Национального агентства общественного здоровья Николае Желамски.

– Во вторник был зарегистрирован случай одновременного заражения COVID-19 и гриппом типа А у 5-летнего ребёнка. Состояние пациента удовлетворительное. Он лечится на дому и уже идёт на поправку, – отметил он.

“Флурона” – это сочетание гриппа и COVID-19 в одном эпизоде ​​болезни.

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