Выявлено около 2 тысяч случаев расхождений в счетах-фактурах за газ

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За последние недели АО «Молдовагаз» получило множество запросов от бытовых потребителей природного газа в связи со счетами-фактурами, полученными за ноябрь–декабрь 2022 года. Чаще всего граждане сообщают о несоответствии уровня уязвимости, указанного в их счёте, уровню, присвоенному в личном кабинете потребителя, на отсутствие перерасчёта компенсации за предыдущий месяц, а именно за ноябрь 2022 года в декабре того же года, а также сумм начисленных компенсаций в целом.

В этой связи поставщик информирует, что присвоение уровня уязвимости является компетенцией Министерства труда и социальной защиты, и АО «Молдовагаз» не вправе как повлиять на изначальное присвоение уровня энергетической уязвимости, так и на его изменение в дальнейшем.

– В подобной ситуации потребителю следует обратиться на правительственную «зелёную линию» 0 8000 5000, или по адресу электронной почты support@compensatii.gov.md правительства страны. После внесения соответствующих изменений в базу данных Министерства труда и социальной защиты поставщик получит законное основание на внесение правок и в собственную базу данных потребителей, – сообщили в АО «Молдовагаз».

В компании отметили, что на сегодняшний день выявлено около 2 тысяч случаев подобных расхождений, и АО «Молдовагаз» совместно с органами исполнительной власти стремится устранить данные несоответствия в краткие сроки.

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