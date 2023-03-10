В Молдове выявили ещё 7 случаев “кракена”

0

Национальное агентство общественного здоровья объявило сегодня, что провело новое секвенирование биологических образцов для мониторинга циркуляции штаммов SARS-CoV-2 на территории страны, и в семи образцах подтвердился субвариант XBB.1.5 (“кракен”).

Результаты подтвердили циркуляцию субваринтов, относящихся к штамму “омикрон” во всех 16 образцах, взятых на секвенирование. В семи образцах был подтвержден субвариант XBB.1.5 (называемый “кракен”). Еще в семи образцах был подтвержден субвариант XBB.1.9.1 (предварительные данные показывают, что XBB.1.9.1 имеет более высокую вирусную способность, чем вариант XBB.1.5).

Образцы были отобраны из разных регионов страны (Кишинев, Криулень, Дондушень, Леова, Рышкановка, Штефан-Водэ, Теленешть, Унгень) и подтверждены методами молекулярной биологии (рРТ-ПЦР), передает moldpres.md.

Данные ВОЗ показывают, что подштамм XBB.1.5 SARS-CoV-2 доминирует в Европе. В этом контексте специалисты вновь подчеркивают важность вакцинации против COVID-19 как наиболее эффективного метода предотвращения тяжелых случаев заболевания и смерти.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.