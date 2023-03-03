В Молдове выявили ещё 6 случаев “кракена”

В Молдове выявили ещё 6 случаев “кракена”

Национальное агентство общественного здоровья провело новое секвенирование биологических образцов для мониторинга циркуляции штаммов SARS-CoV-2 на территории Молдовы. Так, в шести образцах подтвердился субвариант XBB.1.5, получивший название “кракен”.

В то же время, по данным ведомства, во всех 16 образцах, взятых на секвенирование, был выявлен штамм “омикрон”. Образцы были отобраны из разных регионов страны (Кишинёв, районы Новые Анены, Кэлэраш, Чадыр-Лунга, Дондюшаны, Яловены, Ниспорены, Оргеев, Резина, Страшены), из сельской и городской местности и подтверждены методами молекулярной биологии (rRT-PCR). “Омикрон” подтвердился у 8 мужчин и 8 женщин, передаёт moldpres.md.

Согласно данным ВОЗ, субвариант XBB.1.5 SARS-CoV-2 в настоящее время доминирует в Европе. Специалисты подчёркивают важность вакцинации против COVID-19 как наиболее эффективного метода предотвращения тяжёлых случаев заболевания и смерти.

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