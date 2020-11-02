В Молдове выявили 8 случаев бешенства у животных

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С 26 по 31 октября на территории страны было зарегистрировано 8 новых случаев бешенства у животных.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, бешенство было выявлено у четырёх коров (2 случая в Каларашском районе, по одному – в Хынчештском и Яловенском), у двух лисиц в Резинском и Единецком районах, у кошки в Бельцах и у собаки Слободзейском районе.

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