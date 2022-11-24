В Молдове выявили 15 случаев гриппа

0

С 14 по 20 ноября число случаев ОРВИ увеличилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей и на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего зарегистрирован 7481 случай ОРВИ, преимущественно у детей – более 68%. В то же время, по данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), с 3 октября в стране было зарегистрировано 15 случаев гриппа и более 40 000 случаев инфекций верхних дыхательных путей.

Стоит отметить, что иммунизация против гриппа в настоящее время проводится в государственных медико-санитарных учреждениях. Вакцину вводят в первую очередь лицам из групп риска, лицам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также беременным.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.