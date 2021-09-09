В Молдове вводится чрезвычайное положение в области здравоохранения: новые ограничения

0

С 10 сентября по 30 октября в Молдове будет действовать чрезвычайное положение в области здравоохранения. Такое решение сегодня приняла НЧКОЗ.

Как объявила Алла Немеренко, с 11 сентября лица от 18 лет и старше будут допускаться на мероприятия на свежем воздухе (концерты, фестивали и т.д.) и на мероприятия в закрытых помещениях (театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы и т.д.) при предъявлении: сертификата о вакцинации (обеими дозами), отрицательного ПЦР-теста (сделанного не ранее, чем за 72 часа), антиген-теста (сделанного не ранее, чем за 48 часов), справке о перенесённом заболевании или справке о наличии антител (действительна в течение 90 дней с момента проведения анализа).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.