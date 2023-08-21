В Молдове ввели новые правила хранения и продажи рыбной продукции

В Молдове ввели новые правила хранения и продажи рыбной продукции

Новые правила упаковки, маркировки, хранения и транспортировки рыбы и рыбной продукции как отечественного, так и импортного производства утвердило сегодня правительство. 

Необходимость разработки документа обусловлена ​​отсутствием соответствующей нормативной базы, устанавливающей требования к качеству рыбы и рыбной продукции, пишет moldpres.md.

Как отметил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, принятие проекта не повлияет на предпринимательскую деятельность, а станет подспорьем в соблюдении требований, предъявляемых к производителям, переработчикам и продавцам рыбы.

Новые требования приведены в соответствие с законодательством Европейского союза.

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