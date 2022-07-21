В Молдове введут ещё чрезвычайное положение – в сельском хозяйстве

В Молдове введут ещё чрезвычайное положение – в сельском хозяйстве

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности попросит Комиссию по чрезвычайным ситуациям ввести чрезвычайное положение в сельском хозяйстве. Об этом объявил министр Владимир Боля, отметив, что это необходимо в связи с суровой засухой этого года.  

По словам Боли, урожай пшеницы меньше, чем тот, что прогнозировался, а урожай кукурузы пострадал на 100%, особенно на юге страны. При этом министр говорит, что рисков продовольственного кризиса в Молдове нет. Однако для принятия срочных решений в помощь фермерам нужно учредить ЧП. Боля обратится с такой просьбой на следующем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает ipn.md.

Напомним, в Молдове до 22 июля действуют “оранжевый” и “красный” коды гидрологической засухи. Также сохраняется высокая пожарная опасность.

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