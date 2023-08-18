В Молдове введут две дополнительные категории энергоуязвимости

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В предстоящем отопительном сезоне власти введут две дополнительные категории энергоуязвимости. Речь идет о крайне высокой и первичной уязвимости. Этот механизм позволит предоставлять самым уязвимым категориям людей получать более высокие компенсации на оплату счетов за энергоресурсы, считают авторы проекта.

Другое нововведение касается объединения двух механизмов помощи — пособия на холодный период года и компенсации. Также проект предусматривает увеличение помощи жителям сельской местности, которые отапливают дома дровами или углем. Ранее они получали пособие на холодный период, только если принадлежали к самой уязвимой категории лиц.

При этом власти могут получить доступ к кредитным историям граждан и информации о банковских вкладах. Так, банки, кредитные организации, ссудо-сберегательные ассоциации могут обязать безвозмездно предоставлять властям информацию по доходам семьи или человека. Как говорится в законопроекте, эта информация необходима, поскольку в Молдове много недекларируемого труда.

Проект предлагает учитывать число взрослых, детей и людей с особыми потребностями в семье при начислении компенсаций. Место жительства (город или село) тоже будут учитывать.

Такой проект депутаты от ПДС утвердили 17 августа во втором чтении. Как сказано в информационной записке, это необходимо, чтобы лучше разграничивать категории граждан, передает yellowpages.md.

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