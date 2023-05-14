В Молдове введут цифровые удостоверения личности, а все желающие будут иметь бесплатный доступ к электронной версии “Monitorul оficial”

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Это предусматривает пакет законодательных изменений о стимулировании развития и использования электронных услуг, вынесенный Министерством экономического развития и цифровизации на общественные консультации. В проекте предусмотрено изменение режима взаимодействия между бенефициарами и поставщиками госслуг и регулирование выдачи в цифровом формате некоторых документов – удостоверения личности, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.

Цифровые документы будут формироваться и использоваться через интегрированное приложение электронных услуг, которое разрабатывает Агентство электронного управления при финансовой поддержке ПРООН. Посредством этого приложения будет возможно создать цифровые документы и скачать их на телефон или планшет владельца.

Так, цифровое удостоверение личности гражданина Молдовы будет содержать все данные о гражданине из его профиля в Госреестре населения. Цифровой документ будет генерироваться в режиме реального времени, с созданием электронного идентификатора (QR-кода). Цифровой документ может быть создан только по запросу гражданина, имеющего полную дееспособность и обычное удостоверение личности гражданина Молдовы, и будет выдаваться на 10 лет, передаёт infomarket.md.

В законопроекте регламентирован порядок получения цифровых водительских удостоверений, предусмотреть возможность подачи онлайн-заявки на регистрацию транспортного средства и доставку сертификата и номерных знаков через MDelivery; возможность подачи нотариусом заявки на регистрацию договора купли-продажи недвижимости и других документов в этой области. Кроме того, предлагается обеспечить бесплатный и полный доступ к электронной версии “Monitorul оficial” (сегодня общедоступны только I-III главы публикации).

Консультации по проекту проводятся до 19 мая: https://bit.ly/42Nt2GO.

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