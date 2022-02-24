В Молдове введут чрезвычайное положение из-за событий в Украине

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Майя Санду обвинила Россию в военной атаке на Украину и грубом нарушении норм международного права. Об этом президент заявила сегодня после заседания Высшего совета безопасности. По её словам, “международное сообщество единогласно осуждает это”.

– Мы решили, что правительство попросит парламент ввести в стране чрезвычайное положение. Кроме того, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия необходимых мер для управления кризисом и вызовами, – сказала Санду.

Президент также распорядилась усилить патрулирование территории страны. Граждан РМ, находящихся в гостях или временно проживающих на территории Украины, Санду призвала вернуться домой. Кроме того, глава государства заявила, что Молдова готова разместить на своей территории несколько десятков тысяч беженцев из соседней страны.

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