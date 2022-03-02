В Молдове введён запрет на охоту на период ЧП

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Министерство окружающей среды объявило о запрете на проведение охоты в национальном охотничьем фонде на период чрезвычайного положения.

Таким образом, любой факт охоты, выявленный сотрудниками Инспекции по охране окружающей среды во время ЧП, будет приравниваться к браконьерству и санкционироваться, передаёт moldpres.md.

Напомним, с 24 февраля в Молдове введён режим ЧП на 60 дней в связи с событиями в Украине.

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