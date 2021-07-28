В Молдове введено уже более миллиона доз вакцин от коронавируса

В Молдове введено уже более миллиона доз вакцин от коронавируса

Миллион доз вакцины от COVID-19 был введён с начала кампании по иммунизации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, пишет moldpres.md.

Это обнадёживающая цифра. Выражаем признательность медицинским работникам за работу в борьбе с вирусом, а также за их участие в процессе вакцинации, – говорится в сообщении Минздрава.

Власти вновь напоминают о необходимости ускорить процесс вакцинации, чтобы избежать новой волны заражения вариантом “дельта“, который уже циркулирует в стране.

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