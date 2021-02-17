В Молдове второй раз за неделю подорожало топливо

В Молдове второй раз за неделю подорожало топливо

Некоторые АЗС повысили сегодня цены на топливо. Это уже четвёртое подорожание за последние два месяца, пишет Index.  

Так, литр бензина подорожал примерно на 60 банов. Его цена составляет 18 леев 25 банов. Дизельное топливо стоит на 50 банов дороже – в среднем, 15 леев 55 банов за литр. Сжиженный газ подорожал на 65 банов.

За два месяца стоимость бензина увеличилась примерно на 3 лея за литр (+19,5%),  а дизельного топлива – на 2 с половиной лея (+19,2%).

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