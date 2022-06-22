В Молдове вступил в силу запрет на показ российских новостей

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Поправки, касающиеся запрета на трансляцию в том числе новостных и аналитических программ из России, были опубликованы сегодня, 22 июня, в “Официальном мониторе”.

– В целях защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности поставщики аудиовизуальных медиауслуг не должны транслировать, а распространители аудиовизуальных медиауслуг не должны ретранслировать аудиовизуальные телевизионные и радиовещательные программы с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые были произведены в иных государствах, чем страны-члены ЕС, США, Канада, а также в государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, за исключением фильмов и развлекательных программ, не содержащих милитаристского контента, – сказано в документе, сообщает “Спутник Молдова”.

Поставщики медиауслуг не должны транслировать, а распространители медиауслуг не должны ретранслировать “аудиовизуальные программы, которые независимо от их происхождения оправдывают агрессивные войны, отрицают военные преступления и преступления против человечества или разжигают ненависть”.

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