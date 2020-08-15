В Молдове вступил в силу Регламент о предотвращении загрязнения воздуха

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В РМ вступил в силу Регламент о контроле выбросов летучих органических соединений (ЛОС) в результате хранения и распределения бензина от терминалов на автозаправочные станции.

Основные положения Регламента касаются установления технических требований к проектированию и эксплуатации складских терминалов, сооружений для погрузки и разгрузки бензовозов для перевозки горючего на автозаправочные станции с целью снижения воздействия вредных выбросов на здоровье населения. Документ также требует, чтобы операторы измеряли уровень и сообщали о выбросах летучих органических соединений в атмосферу, передаёт moldpres.md.

Необходимо ограничить и адаптировать установки/оборудование к новым требованиям, поскольку выбросы ЛОС вносят значительный вклад в загрязнение воздуха, особенно в городских зонах, – говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Для снижения уровня загрязнения воздуха специалисты ведомства находятся в постоянном процессе разработки нормативных актов, регулирующих деятельность экономических агентов на уровне европейских требований.

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