В Молдове вступил в силу новый Закон о функционировании языков на территории страны

В Молдове вступил в силу новый Закон о функционировании языков на территории страны

Он наделяет русский язык статусом языка межнационального общения. С инициативой принятия нового закона выступили Игорь Додон и социалисты после того, как прежний был признан Конституционным судом устаревшим.  

Сегодня сам документ и указ о его промульгации были опубликованы в “Официальном мониторе”.

Напомним, депутаты ПДС, ППДП, ДПМ и “Про-Молдова” выступили против принятия данного закона.

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