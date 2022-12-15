В Молдове всё ещё продают сливу, но по ценам, ниже ожидаемых

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Вопреки прогнозам о том, что сезон продаж молдавской сливы урожая-2022 завершится в конце ноября, на рынке Молдовы и в декабре есть предложение. Причём пока ещё — это только местная слива поздних сортов («Президент», «Удлинённая»), а также японско-китайского типа («Анжелина», «Блэк Стар» и др.).

Как утверждают операторы рынка, предложения исходят от нескольких крупных садоводческих и трейдинговых компаний, которые заложили сравнительно небольшие объёмы сливы упомянутых сортов во фруктохранилища ещё в первой половине осени в расчёте на её поздние продажи. Однако в конце ноября-начале декабря оптовые цены спроса на сливу со стороны экспортёров, несмотря на их довольно динамичный рост, были ниже ожиданий фермеров. Продажи были невелики. А к середине нынешнего месяца качество сливы уже не вполне отвечает запросам экспортёров (плоды ещё достаточно плотные, с восковым налётом на кожице, но мякоть уже тронута процессом ферментации, вкусовые свойства – не на высоте). В итоге, вся эта слива поступает на внутренний рынок, её предложение не маленькое и на оптово-розничных рынках, и в сетях супермаркетов.

В данной связи, видимо, симптоматичен тот факт, что оптовые цены на сливу относительно невысоки: в национальной валюте в среднем — 10 леев/кг – это уровень финальных цен на данный товар в прошлом году, а в долларовом выражении – чуть ниже, $0,56 против $0,52. Стоит также учесть, что затраты на хранение продукции в нынешнем году существенно выше, чем в прошлом. То есть, идея поздних продаж, видимо, была не самой удачной.

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