В Молдове всё больше людей умирает в результате болезней сердца

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В прошлом году в Молдове от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 22 872 человека, что на 1360 больше по сравнению с 2019 годом, когда было зарегистрировано 21 512 смертей. Данные были обнародованы Министерством здравоохранения в рамках Всемирного дня сердца.

По данным ВОЗ, от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает 18,6 миллиона человек. Они могут быть вызваны несколькими причинами, такими как употребление табака и алкоголя, диабет, высокое кровяное давление и ожирение, загрязнение воздуха или амилоидоз сердца. Во всем мире около 520 миллионов человек страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Молдове сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в рейтинге причин смерти, передаёт moldpres.md.

Ежегодно 29 сентября в мире отмечается Всемирный день сердца. Он проводится по инициативе Всемирной федерации сердца с целью повышения информированности общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году девизом этого дня является «Используй свое сердце для объединения». Людей призывают использовать свои знания, сострадание и влияние для обеспечения здоровья сердца.

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