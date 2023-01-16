В Молдове впервые выявили три случая “кракена”

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В Молдове выявили три случая разновидности омикрон-штамма коронавируса “кракен”. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья.

По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), после анализа результатов последнего секвенирования было установлено, что во всех 16 отобранных образцах присутствуют варианты омикрон-штамма COVID-19. В трёх образцах выявлена разновидность XBB.1.5 (“кракен”). Речь идет о двух мужчинах из Кишинева и одной женщине из Дубоссар.

Стоит отметить, что разновидность омикрон-штамма “кракен” считается самым заразным вариантом за всю историю пандемии. НАОЗ рекомендует гражданам пройти вакцинацию против вируса SARS-CoV-2, поскольку это единственный безопасный и эффективный метод предотвращения серьезных осложнений заболевания COVID-19.

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