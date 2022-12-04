В Молдове впервые пройдёт фестиваль китайского кино

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Первый фестиваль китайского кино организуют в Кишинёве 12 декабря. Церемония открытия пройдёт в кинотеатре “Cineplex Loteanu” в 17:00.

Председатель кинофестиваля Чжан Сяобай подчеркнул, что цель мероприятия – “использовать большой экран, чтобы позволить молдавскому народу понять китайскую культуру. Надеемся, что это будет первый фестиваль из длинной серии и что он послужит связующим мостом между любителями кино и кинематографистами двух стран”.

После церемонии открытия состоится показ фильма “Держи себя в руках”. Благодаря увлекательному сюжету, мастерству актёров и впечатляющей хореографии картина получила награды на множестве кинофестивалей, пишет ipn.md.

Фестиваль организован “Guang Hua Cultures et Media” и Посольством Китайской Народной Республики в Молдове.

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