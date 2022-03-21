В Молдове возобновляются пассажирские авиарейсы

В Молдове возобновляются пассажирские авиарейсы

Сегодня в 12.00 Молдова приоткроет своё воздушное пространство для пассажирских авиарейсов. Соответствующее решение было принято специальной комиссией.

Учитывая ситуацию в регионе, все перелёты будут осуществляться через Румынию. Авиаперевозчики возобновят деятельность в кратчайшие сроки.

Узнать о предстоящих рейсах можно на их официальных сайтах, а также на веб-странице аэропорта.

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