В Молдове возобновляются экзамены для будущих водителей

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С завтрашнего дня, 3 июня, Агентство государственных услуг возобновляет проведение экзаменов на получение водительских прав (теоретическую и практическую части). Тестирование будет проходить при строгом соблюдении правил по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

По данным пресс-службы ведомства, экзамены будут проводиться в подразделениях Департамента регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава в: Кишинёве, Бельцах, Сороках, Комрате, Единцах, Оргееве, Унгенах, Хынчештах, Кагуле, а также в Окнице, Каушанах, Криулянах. Процесс будет проходить в соответствии с установленным графиком работы, подробнее о котором можно узнать на официальном сайте учреждения.

Напомним, что экзамен на получение водительских прав можно сдать, предварительно записавшись через модуль “Электронная запись”. Кроме того, на сайте учреждения можно оформить срочную запись. Записаться на сдачу экзаменов можно на сайте Агентства госуслуг, а также позвонив в колл-центр ведомства по номеру 14909 или по номерам телефонов его территориальных подразделений.

Предварительная запись на сдачу экзамена доступна с 1 июня. Записи, которые были оформлены до объявления режима ЧП, являются действительными только на июнь.

При проведении экзаменов сотрудники Агентства государственных услуг и экзаменуемые должны строго соблюдать следующие правила по предотвращению распространения COVID-19:

обязательно носить маски и перчатки;

соблюдать социальную дистанцию в 1-1,5 м при сдаче теории;

при сдаче практической части экзаменаторы должны использовать также и защитные экраны;

в доступных местах должны быть установлены дезинфицирующие средства для рук;

перед допуском на экзамены кандидатам необходимо измерить температуру тела;

помещения, где проводятся экзамены, необходимо часто проветривать, а автомобили – дезинфицировать после каждого кандидата.