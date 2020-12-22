В Молдове возобновили показ российских теленовостей и программ

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“НТВ-Молдова” возобновил выпуск новостей из России в соответствии с принятыми на прошлой неделе парламентом поправками в Кодекс аудиовизуальных услуг, которые отменили введённые ранее ограничения на российские телеканалы. Российские новости вскоре вернутся и на “Первый в Молдове”. Кроме того, на обоих каналах можно будет увидеть и рейтинговые ток-шоу – “Центральное телевидение”, “Время покажет” и другие.

– Наш телеканал, который ретранслирует передачи российского “НТВ”, сегодня первым после трехлетнего перерыва возобновил показ новостных и аналитических программ, которые были запрещены в 2017 году, – отметил в комментарии для ТАСС продюсер “НТВ Молдова” Сергей Струнгару, выразив убеждённость, что этому примеру последуют и другие телеканалы.

Как стало известно “Аргументам и фактам в Молдове”, вскоре “НТВ Молдова” покажет также “Итоги недели с Ирадой Зейналовой” и “Центральное телевидение”. Обе программы имеют высокий рейтинг в Российской Федерации.

Показ российских новостей возобновит и “Первый в Молдове”, который ретранслирует передачи российского “Первого канала”. В эфире этого канала молдавские зрители также увидят популярное общественно-политическое ток-шоу “Время покажет”.

Ограничивающие вещание российских телеканалов поправки в Кодекс о телевидении и радио были приняты в Молдове в декабре 2017 года режимом Владимира Плахотнюка. Игорь Додон отказался промульгировать соответствующий закон. Решением Конституционного суда он был временно отстранён от должности, а документ подписал тогдашний спикер Андриан Канду.

Теперь же Додону и социалистам удалось восстановить справедливость и отменить ранее введённую цензуру. На прошлой неделе парламент аннулировал скандальные поправки, что и позволило российским новостям и программам снова вернутся в телеэфиры молдавских каналов.

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