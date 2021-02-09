В РМ возобновили национальные спортивные соревнования

0

Министерство образования, культуры и исследований разрешило спортивным федерациям по шахматам, дзюдо, лёгкой атлетике, триатлону, мини-футболу, тхэквондо и баскетболу возобновить национальные соревнования. При этом участники будут обязаны строго соблюдать меры общественного здоровья и инструкцию о мерах по предупреждению и контролю распространения инфекции COVID-19.

Так, в период с 6 по 7 февраля были организованы: чемпионат Республики Молдова по борьбе среди взрослых, чемпионат Республики Молдова по легкой атлетике в зале и метанию среди взрослых и юниоров I, зимний турнир по теннису 2021 года и чемпионат Молдовы по волейболу (среди мужчин и женщин).

Соревнования проводились без болельщиков, а спортивные залы были оснащены дезинфицирующими средствами и соответствовали стандартам, установленным Чрезвычайной национальной комиссией по общественному здоровью.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.