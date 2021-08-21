В Молдове восстанавливают памятники героям ВОВ

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В канун 77-й годовщины освобождения Молдовы от фашистских захватчиков и в память о 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной Войны сразу в нескольких населённых пунктах страны состоялось открытие отреставрированных мемориалов советским воинам-освободителям. Проведение ремонтно-восстановительных работ стало возможным благодаря финансовой поддержке субъектов Российской Федерации, Посольства России в Республике Молдова и органов местного самоуправления.

В числе восстановленных объектов: памятник-захоронение с останками героев в с. Тешкурень Унгенского района, Мемориал-обелиск воинам Второго кавалерийского корпуса им. Совнаркома Украины, павших в боях с фашистами летом 1941 г. у с. Иванча Оргеевского района, памятник Герою Советского Союза А. И. Грединскому в с. Распопень Шолданештского района, а также бронзовые бюсты маршалам Великой Победы И. Коневу, Р. Малиновскому, Ф. Толбухину вместе со Стелой Героев Советского Союза в с. Малиновское Рышканского района.

Торжественные акции открыл глава российской дипмиссии Олег Васнецов, сообщается в пресс-релизе посольства России в РМ.

В этом году мы вспоминаем скорбный день: 80 лет назад началась Великая Отечественная война, унёсшая жизни более 26 млн человек. Наш священный долг – бережно хранить память о подвиге победителей. Ведь только помня славное прошлое мы можем построить достойное будущее, – подчеркнул Олег Васнецов.

Посол России выразил сердечную благодарность всем тем, кто помогает увековечению памяти павших на молдавской земле воинов-освободителей. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.